الجزائر تسجل 9 وفيات و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة متابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الجمعة عن تسجيل 104 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي الإصابات إلى 9935. ليرتفع العدد الاجمالي الإصابات إلى 9935. وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي كورونا، جمال فورار، في تصريح صحفي اليوم عن تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 690. تصريح صحفي اليوم عن تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 690. وأشار فورار إلى أن حالات الشفاء الجديدة بلغت 156 ليرتفع مجموع المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 6453.

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