بإجراءات خاصة.. انطلاق الرحلات الداخلية يوم 16 يونيو والدولية يوم فاتح يوليوز

علم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن الرحلات الجوية الداخلية ستستأنف بمجموعة من المطارات، بداية من يوم 16 يونيو الجاري، في مقدمتها الرحلات التي تسهر على تأمينها شركة “العربية”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه تمت برمجة مجموعة من الرحلات بين الرباط وأكادير، طنجة ومراكش، طنجة فاس، طنجة الدار البيضاء، مراكش الداخلة، مراكش العيون، مبرزا في السياق ذاته، أنه سيتم تعقيم الطائرات وفرض إجبارية الكمامات على المسافرين والعاملين في شركات الطيران.

وشرعت المطارات المغربية، وفق ما انفرد به الموقع، بتنزيل مجموعة من التدابير الاحتياطية من بينها خطوط الطابورات، والممرات الخاصة لضمان تنقل المسافرين في ظروف تراعي سلامتهم الصحية وتحول دون انتشار العدوى.

وفي سياق متصل، أوضح مصدرنا أن الرحلات الجوية الدولية ستنطلق بداية من فاتح يوليوز المقبل، موضحا أن استئنافها رهين بعدم تمديد فترة الحجر الصحي وفتح المغرب لحدوده في وجه الرحلات الدولية بعد إغلاقها لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.