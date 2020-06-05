النائب عودة يخضع للحجر الصحّي بسبب فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، في الخضوع لفترةِ حجر احترازيّ، لمجابهةِ احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولا سيّما أن زميله في "المُشتركة"، والنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، كان قد أعلن إصابته بالفيروس.

وقال عودة عبر منشور كتبه في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالأمس واليوم أجريت فحصيْن والنتيجة سلبية. أي لا توجد كورونا مبدئيًا".

وأضاف: "مع ذلك طلبت مني وزارة الصحة الالتزام بالعزل مدة أسبوع. وواجبي أن أمتثل للتعليمات".

واعتبر أن الأمر "يجب أن لا يُحدث بلبلة" لمن كان "معهم باتصال"، مُشيرا إلى أن "نتائجه الشخصية جيدة، ولكن القرار احترازي خاص (به)" .

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وكان النائب، أبو شحادة، قد أعلن، مساء الأربعاء الماضي، إصابته بالفيروس، وطالب الأشخاص الذين خالطوه خلال الفترة الماضية، بالدخول إلى الحجر الاحترازي للتأكد من عدم إصابتهم وللحد من انتشار العدوى.

وقال أبو شحادة في منشور في "فيسبوك" إنه تستلم نتائج الفحوصات التي أجراها للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، وأكد أن النتائج الفحص جاءت "إيجابية" (حامل للفيروس).

وتابع: "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى"، مضيفا: "أتمنى الصحة والسلامة للجميع وأرجو التقيد بتعليمات وزارة الصحة"، وختم بالتشديد على أن "كورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".