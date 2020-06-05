ليفربول ينسحب من سباق ضم فيرنر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي انسحب من المنافسة على التعاقد مع نجم لايبزيج، تيمو فيرنر، بعدما أخبره مدرب الفريق، يورغن كلوب، بعدم قدرة "الريدز" على التعاقد معه.

وكان فيرنر (24 عامًا) هدفًا أساسيًا لليفربول هذا الصيف، إلا أن النادي لن يتمكن من دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 60 مليون يورو، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلوب تواصل مع فيرنر لإبلاغه بالقرار النهائي لليفربول، بعدم التعاقد معه، وأكد له أن الأمور مالية بحتة.

وأوضح التقرير أن فيرنر بدأ يفكر جديًا في وجهة جديدة، والتي ستكون في البريمييرليغ أيضًا، وتحديدًا من بوابة تشيلسي، الذي يستعد لإبرام ثاني صفقاته بعد فترتي انتقالات دون تعاقد مع أي لاعب.

وكان تشيلسي قد افتتح انتقالاته هذا الصيف بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، قادمًا من أياكس أمستردام، مقابل 40 مليون يورو.