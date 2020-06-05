محافظ واسط يدعو الحكومة للإسراع بإطلاق مستحقات الفلاحين في المحافظة

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، الحكومة المركزية متمثلة بوزارتي "التجارة والمالية" إلى الاسراع بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة بعد اتمام تسويق 95% من محاصيلهم.
وأضاف أن "ناتج التسويق لمحصول الحنطة لغاية اليوم الجمعة في واسط بلغ 630 ألف طن، توزعت على مراكز الاستلام ال10 المخصصة والمنتشرة في أقضية واسط"، لافتاً إلى أنه لم "يتبقى سوى 5% من الفلاحين لم يكملوا تسويق محاصيلهم وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من التسويق".
واثنى المياحي على "جميع الجهود التي بذلت من الفلاحين في المحافظة وكذلك اللجنة المختصة على الرغم من الظروف التي يعيشها البلد، مبينا "أن عملية التسويق تمت بشكل مقبول".
وأوضح أن "وزارتي التجارة والمالية مطالبتان بالإسراع بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة بعد اتمام تسويق 95% من محاصيلهم".
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