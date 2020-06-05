شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تعتمد موازنات قطاعاتها لـ 2021 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة ستعتمد خلال الأسبوع القادم موازنات قطاعاتها بمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 – 2021.

ولفت إلى أنها تشمل موازنات وزارة التنمية المحلية وهيئة نظافة القاهرة وهيئة نظافة الجيزة و هيئة نقل الإسكندرية و هيئة نقل القاهرة .

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعمل على إنجازها خلال الأسبوع القادم تمهيدا لإرسالها للجنة الخطة والموازنة لترفق بالتقرير النهائى للموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تستلزم على الجميع ترتيب التدابير المالية للقطاعات وفق الأولويات القصوى لهذا العام تحديدا نتيجة تداعيات أزمة كورونا .

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وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه سيتم مراجعة موازنات القطاعات والتوصية باتباع سياسة ترشيد النفقات والمصروفات قدر الإمكان .

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة كانت قد أعلنت انتهائها من مناقشة ما تنوط به فى مشروع الموازنة العامة للدولة بشكل عام، وتنتظر التقارير التفصيلية للجان النوعية لاعتماد تقريرها النهائى .

وتصل إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١.٣ تريليون جنييه ويستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلى إلي 6.3%، مقابل 7.2% مستهدفة بالموازنة الحالية، وتحقيق فائض أولى ٢%.