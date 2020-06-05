كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونقلت مصادر معارضة من داخل الاراضي السورية لموقع “راديو بيروت انترناشيونال” أنالإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في محيط مدينة مصياف، مسيرة الى ان الطائرات الاسرائيلية شنت هجماتها من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل. وأضافت أن الغارات أوقعت أضرارا مادية وبشرية. وتحدثت المصادر عن سقوط ما لا يقلّ عن تسعة قتلى من حزب الله بينهم أربعة سوريّين، متوقعة بارتفاع الأعداد لوجود جرحى بحالة خطيرة. وكشفت المصادر لموقعنا عن إن الغارات الإسرائيلية استهدفت معامل الدفاع ومركزا علميا لتصنيع صواريخ أرض أرض القصيرة المدى يقوم حزب الله بتصنيعها في الزاوي بمنطقة مصياف في ريف حماة الغربي. واشارت المصادر الى انه اضافة لمضنع الصواريخ، هناك مخازن كبيرة ومحصنة يكدس حزب الله امواله بداخلها، الا ان الغارة دمرت المخازن بشكل كامل. Advertisements تابعنا على منصة غوغل الإخبار المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص: الغارات الاسرائيلية استهدفت مصانع صواريخ ومخزن اموال تابع لحزب الله.. (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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