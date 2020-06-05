حالات إصابة جديدة بكورونا في صفوف المغاربة العائدين من الجزائر

كشفت معطيات جديدة، عن ظهور نتائج إيجابية لاختبارات فيروس كورونا المستجد، في صفوف المغاربة العائدين من الجارة الشرقية الجزائر.
وقالت مصادر من العالقين لـ”اليوم 24″، إنه تم اكتشاف خمس حالات إيجابية، في صفوف الدفعة الثانية من العائدين من الجزائر، وخصوصا من مدينة وهران، بعد إخضاعهم لأول اختبار لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت ذات المصادر، أنه ينتظر إخضاع العائدين لاختبار ثان، للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن هذه المجموعة، عادت أمس الخميس، على متن طائرتين من الجزائر نحو مطار وجدة، ونقلوا للعزل الصحي في أحد فنادق مدينة السعيدية.
وفي ذات السياق، أوضحت ذات المصادر، أن أول مجموعة من العائدين من الجزائر إلى المغرب، السبت الماضي، لم تسجل أي إصابة بينهم بفيروس كورونا المستجد، وينتظر بقاؤهم في الحجر إلى حين إخضاعهم لتحليل ثاني يؤكد خلوهم من الإصابة.
يشار إلى أن الجزائر، أول بلد يوجه له المغرب طائراته، لإعادة عالقيه منه، فيما لا زال أزيد من ثلاثين ألف عالق مغربي في الخارج، ينتظر الرحيل.
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