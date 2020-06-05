الصحة تعلن تسجيل 1006 اصابات بكورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (١٠٠٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٧٤
بغداد/ الكرخ: ١٣٩
مدينة الطب: ١١٥
النجف: ٢١
البصرة: ٩٦
السليمانية: ٨٧
اربيل: ١٢
دهوك: ٦
كربلاء: ٣١
واسط: ٤٢
كركوك: ٢٨
ديالى: ٣
بابل: ٤٨
ميسان: ١١
الديوانية: ٢٤
ذي قار: ٥٠
المثنى: ١٣
نينوى: ١
صلاح الدين: ٥
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٢٣٥ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٥٣
النجف: ٤
البصرة: ٦
اربيل: ٣
ديالى: ١٣
بابل: ٢
ميسان: ٦
الديوانية: ١
المثنى: ١
صلاح الدين: ٣
وأكدت أن "حالات الوفيات بلغت ١٤ حالة
بغداد/ الرصافة: ٤
بغداد/ الكرخ: ٢
مدينة الطب: ٤
البصرة: ١
ديالى: ٢
المثنى: ١
وأشارت الوزارة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغت ٩٨٤٦، ومجموع حالات الشفاء ٤٥٧٣، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٤٩٨٨، والراقدين في العناية المركزة ٦٣، بالإضافة إلى أن مجموع الوفيات بلغ ٢٨٥".
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