الصحة تعلن تسجيل 1006 اصابات بكورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٩٦٤٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٨١٩٠١)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (١٠٠٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٧٤

بغداد/ الكرخ: ١٣٩

مدينة الطب: ١١٥

النجف: ٢١

البصرة: ٩٦

السليمانية: ٨٧

اربيل: ١٢

دهوك: ٦

كربلاء: ٣١

واسط: ٤٢

كركوك: ٢٨

ديالى: ٣

بابل: ٤٨

ميسان: ١١

الديوانية: ٢٤

ذي قار: ٥٠

المثنى: ١٣

نينوى: ١

صلاح الدين: ٥

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٢٣٥ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥٣



بغداد/ الكرخ: ٤٣النجف: ٤البصرة: ٦اربيل: ٣ديالى: ١٣بابل: ٢ميسان: ٦الديوانية: ١المثنى: ١صلاح الدين: ٣

وأكدت أن "حالات الوفيات بلغت ١٤ حالة

بغداد/ الرصافة: ٤

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٤

البصرة: ١

ديالى: ٢

المثنى: ١

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وأشارت الوزارة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغت ٩٨٤٦، ومجموع حالات الشفاء ٤٥٧٣، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٤٩٨٨، والراقدين في العناية المركزة ٦٣، بالإضافة إلى أن مجموع الوفيات بلغ ٢٨٥".