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الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألفا

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صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تجاوز 40 ألفا.

وقالت الوزارة إن 40261 شخصا لاقوا حتفهم، بعد أن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش أمس الخميس بزيادة 357 وفاة عن اليوم السابق.

وبإدراج الحالات المشتبه بها، تجاوز عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 50 ألف شخص هذا الأسبوع وفقا لإحصاء رويترز استنادا إلى مصادر بيانات رسمية.

 

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