عرعرة: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للسقوط من علو خلال عمله في بلدة عرعرة، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) به وفقا للمقتضى.