كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بيل جيتس يكشف حقيقة المؤامرة السرية حول لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس، عن قلقه من النظريات واسعة النطاق التي تربطه بمؤامرة سرية لـ "الشريحة الصغيرة" القابلة للتتبع، التي يقول البعض إنه يسعى لتضمينها في الناس بشكل جماعي.

وقال "جيتس"، عن الشائعات في مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس: "بطريقة غريبة للغاية، فأنت تريد تقريبًا اعتبارها شيئًا مضحكًا. لكني أعتقد أن ذلك ليس بالأمر الهزلي"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "جيتس": "من الجيد معرفة أن الأطفال الذين لديهم لقاح الحصبة والذين لم يحصلوا عليه، لذلك توجد أنظمة بيانات و ... سجلات صحية يستخدمها الناس لتتبع ذلك ... ولكن لا توجد رقائق أو أي شيء من هذا القبيل."

كشف استطلاع ياهو نيوز / يوجوف في مايو، أن 28 في المائة من الأمريكيين، بما في ذلك 44 في المائة من الجمهوريين الموصوفين ذاتيا، يعتقدون أن "جيتس" يعتزم زرع شرائح صغيرة يتم توصيلها باللقاحات في الناس لمراقبة تحركاتهم.

وأشار "جيتس" للصحفيين، إلى أن الاستطلاعات "مقلقة بعض الشيء"، قائلاً، إنه من الصعب إنكار نظرية المؤامرة لأنها "غبية جدًا أو غريبة، حتى أن تكرارها يبدو تقريبًا أنه يعطيها المصداقية".

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لم يكن هناك أي دليل حتى الآن لدعم نظرية الرقائق الدقيقة، التي يبدو أنها تنبع من دعم "جيتس" لاستخدام المعرفات الرقمية للتطعيم فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا ليست شريحة صغيرة وهي أشبه بالوشم غير المرئي الذي يهدف إلى تزويد الأطباء بسجلات لقاحات محدثة.

أعرب بيل جيتس عن أسفه لأن ادعاءات مكافحة الفاكس قد تؤثر على "مناعة الجمهور الحقيقية" بعد تطوير لقاح فيروس كورونا.

وقال: "إذا لم تحصل على استيعاب واسع، فسيكون لذلك تأثير دراماتيكي. لذا فإن المعلومات الخاطئة يمكن أن تعيقنا في وقت ما."

وتعهد بيل جيتس يوم الخميس بالتبرع بـ 1.6 مليار دولار لمنظمة جافي، وهي منظمة عالمية توفر اللقاحات للأطفال في البلدان منخفضة الدخل. وتأمل المجموعة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها في جمع 7.4 مليار دولار على الأقل، لكنها تمكنت من الحصول على 8.8 دولار من التبرعات في قمة استضافتها يوم الخميس.

كما تعهد "جيتس"، الذي كانت مؤسسته عضو مؤسس لجافي قبل عقدين، بتقديم 100 مليون دولار إضافية لصندوق منفصل أنشأه تحالف اللقاحات لتمويل شراء لقاحات فيروس كورونا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.