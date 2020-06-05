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يسبب التهاب اللثة الاما لا تحتمل في الاسنان وتنتهي بالتسبب بالصداع ايضا. ولان الكثيرين يعانون من التهاب اللثة ولا يرغبون بزيارة الطبيب خصوصا مع انتشار فيروس كورونا، سنستعرض في ما يلي علاج التهاب اللثة الشديد في المنزل واسبابه.
اسباب التهاب اللثة
تغير في نسبة الهرمونات في الجسم:
تغير نسبة الهرمون في جسم المرأة لاسباب متعددة بينها الحمل او الدورة الشهرية من الاسباب المؤدية الى التهاب اللثة.
بعض المشكلات الصحية:
ان بعض المشكلات الصحية مثل ضعف جهاز المناعة وداء السكري من الاسباب الشائعة التي قد تؤدي الى التهاب اللثة.
تسوس الاسنان:
ان تسوس الاسنان الذي لا يعالج بشكل سريع قد يؤدي بدوره الى الاصابة التهاب اللثة، الذي يبدأ طفيفا ليصبح شديدا للغاية في حال عدم علاجه فورا.
عدم تنظيف الاسنان:
ان عدم العناية بالاسنان وعدم تنظيفها بصفة دورية قد يتسبب بالكثير من المشكلات الصحية وبينها التهاب اللثة.
العامل الوراثي:
بعض مشكلات اللثة تكون وراثية، فاذا كان احد افراد العائلة يعاني هذه المشكلة من الممكن ان تنتقل الى ابنائه بالوراثة كذلك.
علاج التهاب اللثة في المنزل
الشاي الاخضر:
من فوائد الشاي الاخضر انه يساهم في التخفيف من الام اللثة ومنع تكون الجير والبلاك على الاسنان بفضل احتوائه على مواد مضادة للاكسدة.
زيت الزيتون:
يساهم زيت الزيتون في تقوية الاسنان والحد من تكون البلاك. وبفضل مواصفاته المقاومة للجراثيم يحد من التهاب اللثة الشديد بشكل كبير.
العسل:
العسل من افضل العلاجات الطبيعية لالتهاب اللثة بفضل احتوائه على خصائص مقاومة للبكتيريا وغناه بالفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة اللثة وسلامتها.
زيت القرنفل:
زيت القرنفل علاج طبيعي لالتهابات اللثة والاسنان بفضل احتواه على مواد مطهرة. قومي بفرك القليل منه على لثتك.
شاي الميرمية:
يساعد الميرمية على القضاء على البكتيريا بين الاسنان وتتسبب بالتهابها. قومي بغلي القليل من هذه اوراق الميرمية بكوب من الماء، واتركي المغلي ليبرد قليلا قبل ان تمضمضي اللثة به.
كانت هذه تفاصيل خبر لا داعي لزيارة الطبيب... هكذا تعالجون التهاب اللثة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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