لا داعي لزيارة الطبيب... هكذا تعالجون التهاب اللثة في المنزل

اسباب التهاب اللثة

تغير في نسبة الهرمونات في الجسم:

تغير نسبة الهرمون في جسم المرأة لاسباب متعددة بينها الحمل او الدورة الشهرية من الاسباب المؤدية الى التهاب اللثة.



بعض المشكلات الصحية:

ان بعض المشكلات الصحية مثل ضعف جهاز المناعة وداء السكري من الاسباب الشائعة التي قد تؤدي الى التهاب اللثة.



تسوس الاسنان:

ان تسوس الاسنان الذي لا يعالج بشكل سريع قد يؤدي بدوره الى الاصابة التهاب اللثة، الذي يبدأ طفيفا ليصبح شديدا للغاية في حال عدم علاجه فورا.



عدم تنظيف الاسنان:

ان عدم العناية بالاسنان وعدم تنظيفها بصفة دورية قد يتسبب بالكثير من المشكلات الصحية وبينها التهاب اللثة.



العامل الوراثي:

بعض مشكلات اللثة تكون وراثية، فاذا كان احد افراد العائلة يعاني هذه المشكلة من الممكن ان تنتقل الى ابنائه بالوراثة كذلك.



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علاج التهاب اللثة في المنزل

الشاي الاخضر:

من فوائد الشاي الاخضر انه يساهم في التخفيف من الام اللثة ومنع تكون الجير والبلاك على الاسنان بفضل احتوائه على مواد مضادة للاكسدة.



زيت الزيتون:

يساهم زيت الزيتون في تقوية الاسنان والحد من تكون البلاك. وبفضل مواصفاته المقاومة للجراثيم يحد من التهاب اللثة الشديد بشكل كبير.



العسل:

العسل من افضل العلاجات الطبيعية لالتهاب اللثة بفضل احتوائه على خصائص مقاومة للبكتيريا وغناه بالفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة اللثة وسلامتها.

زيت القرنفل:

زيت القرنفل علاج طبيعي لالتهابات اللثة والاسنان بفضل احتواه على مواد مطهرة. قومي بفرك القليل منه على لثتك.

شاي الميرمية:

يساعد الميرمية على القضاء على البكتيريا بين الاسنان وتتسبب بالتهابها. قومي بغلي القليل من هذه اوراق الميرمية بكوب من الماء، واتركي المغلي ليبرد قليلا قبل ان تمضمضي اللثة به.