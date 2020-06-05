القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني وضع نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، ضمن اهتمامه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن أوباميانغ ضمن خطط برشلونة في الصيف، لكن لن يتم التحرك لضمه إلا إذا فشل البارسا في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن أوباميانغ كان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي، لتعويض لويس سواريز المصاب.

وأوضحت أن اللاعب الجابوني أعطى موافقته لبرشلونة، إلا أن آرسنال لم يسمح له بالانتقال إلى "الكامب نو".

وذكرت أن رفض آرسنال في الشتاء يعود لرغبة النادي في عدم خسارة خدمات أوباميانغ فيما تبقى من الموسم الحالي، إلا أن الوضع مختلف في الميركاتو الصيفي المقبل.