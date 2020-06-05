- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 19 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الخميس، تسجيل 19 حالة وفاة، و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع منذ بدء انتشار الوباء في 13مارس/ آذار الماضي، إلى 5714 إصابة، منها 4480 بالعاصمة الخرطوم، مضيفة أن عدد الوفيات الكلي بلغ 333 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 1825 شخصا بععلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الخميس، تسجيل 19 حالة وفاة، و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، تمديد حظر التجوال الشامل بالعاصمة الخرطوم، ومنع السفر بين ولايات البلاد لأسبوعيين إضافيين ضمن حزمة إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.