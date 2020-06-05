شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الدكتور "محمد الفكي" متأثرا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفى الدكتور “محمد الفكي” -سوداني الجنسية – استشاري أمراض الدم والأورام وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



ونعى نشطاء الطبيب الراحل، مثمنين دوره في مواجهة الفيروس الخبيث، الذي يغتال الكوادر الطبية، بحسب وصفهم. وقال نشطاء إنه يجب الحذر التام والحيطة في التعامل مع كورونا نظرا لسرعة انتشاره حتى بين أفراد الطاقم الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الدكتور "محمد الفكي" متأثرا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.