كل ما تريد معرفته عن القدرات العامة للطلبة بالسعودية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة ابتداءً من اليوم وحتى 12 ذي القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط، وسيعقد الاختبار في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.

والقدرات هي عبارة عن اختبار القبول الموحد للكلية في الجامعات السعودية ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. وعدد اختباراته 5 ثلاث منها ورقي واثنان محوسب -أو 4 ورقي وواحد محوسب أو 3 محوسب و و2 ورقي .

كما يعد أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، الاختبار يقيس قدرات

الطلاب فيواللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محدده من القدرات. اختبار قدرات مملوك ومقدم ومنشور من قبل مجلس التعليم العالي وهي منظمة ربحية -رسوم دخول الاختبار الواحد 100 ريال و 150 للتسجيل المتأخر- في السعودية التي وضعت وطورت المركز الوطني للقياس والتقويم المشرفه على الأختبار.

طالب مجلس التعليم العالي بالاختبار لانه يقيم قدرات الطلاب ومهاراتهم واتجاتهم الدراسية وقد صدر بتاريخ 19/6/1421.

تفاصيل اختبار القدرات

القسم الكمي

يشتمل على أنواع الأسئلة الرياضية المناسبة لاختبار القدرات (وفقاً للتخصص في الثانوية العامة:علمي أو أدبي) ويركز على القياس والاستنتاج وحل المسائل،

ويحتاج إلى معلومات أساسية بسيطة. ويتضمن هذا الجزء:

52 سؤالا موضوعياً للتخصصات العلمية وتتوزع الأسئلة وفقاً للحقول وفقاً للآتي، على وجه التقريب، 40% سؤالاً حسابياً 24% سؤالاً هندسياً 23% سؤالاً جبرياً 13% سؤالاً تحليلياً وإحصائياً

أما اختبار التخصصات النظرية فيتضمن 30 سؤالاً تشمل الحساب والهندسة والتحليل.

القسم اللغوي

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ويشتمل على أنواع الأسئلة الآتية:

استيعاب المقروء : فهم نصوص القراءة وتحليلها، من خلال الإجابة عن أسئلة تتعلق بمضمون هذه النصوص.

إكمال الجمل : فهم صيغ النصوص القصيرة الناقصة، واستنباط ما تحتاج إليه من تتمات لتكوّن جملاً مفيدة.

التناظر اللفظي : إدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، وقياسها على نظائر تماثلها معطاة في الاختيارات.

الخطأ السياقي : تمييز الكلمة الشاذة في جملة ما (وقد أُضيف كبديل لمعاني المفردات عام 2013).

المفردة الشاذة: اختيار الكلمة الشاذة من بين أربع كلمات (تمت اضافته حديثا في الاختبار الورقي)

ويتضمن هذا الجزء: 68 سؤالاً للتخصصات العلمية 91 سؤالاً للتخصصات النظرية