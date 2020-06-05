كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر واشنطن ولوس أنجلوس ترفعان أوامر حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومقاطعة لوس أنجلوس ومناطق أخرى، اليوم الخميس، رفع أوامر حظر التجول التي أثرت على الملايين مع تراجع حدة الاضطرابات التي اندلعت على خلفية وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، على أيدي ضباط شرطة بيض في مينيابوليس في الغرب الأوسط الأمريكي.

وشهدت أنحاء البلاد موجة حظر تجول في مطلع الأسبوع بعد أن أدى مقطع فيديو، انتشر بشكل سريع، لمقتل فلويد الأعزل على أيدي الشرطة إلى احتجاجات ضخمة.

وأدت الاضطرابات، التي تخللها نهب وحرق عمد وقمع عنيف من قبل الشرطة، إلى إفساح المجال إلى حد كبير للاحتجاجات السلمية مساء الأربعاء.

وفي عاصمة البلاد، التي شهدت مواجهة بين المتظاهرين وسلطات إنفاذ القانون خارج البيت الأبيض، قال المدعي العام بيل بار الخميس، إن السلطات ستسعى إلى "تهدئة الأوضاع" وستزيل بعض الحواجز حول البيت الأبيض.

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وفي لوس أنجليس، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مساء أمس الأربعاء، بعد اتهام 3 ضباط آخرين بالمساعدة والتحريض على القتل في قضية مقتل فلويد.

وشهدت مدينة نيويورك أيضاً جواً أكثر هدوءًا مساء الأربعاء، رغم أن أكبر مدينة في البلاد ستواصل تطبيق أوامر حظر التجول الخميس.

ورفع حظر التجول أيضاً في مدينتي سان فرانسيسكو وسولت ليك سيتي من بين مدن أخرى.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يضع جميع الخيارات "على الطاولة".