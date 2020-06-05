غزة: إطلاق طائرات ورقيّة بذكرى النكسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة،مساء يوم الخميس، طائرات ورقية؛ إحياء للذكرى 53 لنكسة 1967.

ويحيي الفلسطينيون، في الخامس من حزيران/ يونيو من كل عام، ذكرى حرب عام 1967، التي ترتب عليها احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، ويطلقون عليها ذكرى "النكسة".

ووفق وكالة الأناضول، قام الأطفال بإطلاق طائراتهم الورقية من على أسطح منازلهم، حفاظا على التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وتأتي المبادرة بتنظيم من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي (غير حكومية).

وفي تصريح للأناضول، قال منسق المبادرة، إيهاب الغرباوي، إن الأخيرة "تأتي للتعبير عن حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والحياة كباقي شعوب العالم، ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأضاف أن "المبادرة تأتي للتذكير بالحقوق المسلوبة من الفلسطينيين، وتسليط الضوء على قضيته المركزية".

ولفت إلى أن الطائرات الورقية تحمل رسالة الحرية والأمل لشعبنا الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.