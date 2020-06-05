كورونا بالبلاد: 118 إصابة في آخر 24 ساعة تتوزع على "عشرات البلدات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد في البلاد، في الساعات الـ24 الأخيرة، تمّ تسجيل 93 منها منذ منتصف ليل الأمس.

وأشارت مُعطيات وزارة الصحة إلى أن المُصابين الجدُد بالفيروس الذين تمّ تشخيصهم، يتوزّعون على "عشرات البلدات"، وليسَ على عدد قليل منها، كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ.

وأوضحت أن عدد الإصابات في البلاد، قد وصل إلى 17،495 حالة، تعافى منها 15،013 وتوفي 291، ليصل عدد حاملي الفيروس في أجسادهم الآن، إلى 2،191 شخصا.

وذكرت الوزارة أن 9258 فحصًا، أُجري اليوم، فيما أُجري نحو 13 ألفَ فحصٍ يوم أمس، الأربعاء.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المستشفيات يبلغ 23 الآن، وهو عدد يتناقص تدريجيًا، كما أنه بعيد عن الذروة التي وصل فيها عدد الخاضعين لأجهزة التنفس، إلى 140، منذ نحو شهر ونصف.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت عودة حركة القطارات بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد أكثر من 70 يومًا على تعطيلها بموجب أنظمة الطوارئ التي أقرتها بدعوى الحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزير المواصلات، ميري ريغيف، اليوم الخميس، وأوضحت أنه سيتم إلزام المسافرين بارتداء الكمامات الواقية، والمحافظة على مسافة بين الأشخاص؛ على أن يتم قياس حرارة الركاب عن الدخول إلى محطات القطارات.

وضمن قرارات التخفيف التي أقرتها الحكومة على التقييدات التي فرضت إثر تفشّي فيروس كورونا في آذار/مارس الماضي، قررت سمحت وزارة الصحة، بإعادة حركة القطارات في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل.