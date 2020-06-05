كورونا في البلدات العربية: ارتفاع إصاباتٍ مُقلق في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت معطياتٌ نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنّ هناك ارتفاعا طفيفا بأعداد مُصابي فيروس كورونا المُستجد في البلدات العربية، التي لم تُسجّل معظمها إصابات جديدة بشكل عام، غيرَ أن مُعظم الإصابات الجديدة، تركّزت جنوبي البلاد على وجه الخصوص، حيث أفادت مصادر طبية هناك عن تسجيل 21 إصابة جديدة في النقب.

وسُجّلت 8 إصابات جديدة في ضواحي تل السبع، و6 إصابات في عرعرة النقب، و5 في مدينة رهط، وإصابتان في حورة، ليرتفع بذلك عدد الذين اكتُشفت إصابتهم بالفيروس، في هذه البلدان، منذ السبت الماضي؛ بواقع 28 إصابة في رهط، و22 في حورة، و13 في عرعرة النقب، و13 في ضواحي تل السبع.

وحذّر رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، عبر منشور كتبه في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تزايد عدد الإصابات في المدينة، وكذلك الغرامات التي قد تفرضها الشرطة بحق مُخالفي إجراءات الوقاية، التي أقرتها الحكومة لمجابهة الفيروس.

وأوضح أبو صهيبان، في منشوره أن "أصحاب الأعراس والمناسبات الاجتماعية، يسري عليهم تطبيق قوانين الصحة المتعلقة بفيروس كورونا، ويتحملون المسؤولية القانونية: أولا؛ عدد المشاركين في العرس لا يتعدى الـ50 شخصا، وهذه مشكلة، وحلّها كالتالي: تمديد فترة العشاء لـ3 ساعات أو أكثر، ودعوة ’المعازيم’ في هذه الفترة (...) ثانيا؛ المحافظة على مسافة المترين بين كل شخص وآخر".

وأضاف: "ثالثا؛ (يتوجب على) جميع المدعوين أن يأتوا لابسين الكمامات، وعلى صاحب العرس توفير الكمامات والمواد المعقمة ومقياس الحرارة على طاولة منفردة، ورابعا؛ الامتناع عن المصافحة والمعانقة".

وجاء في بيانه كذلك: "أخي صاحب العرس؛ احذر أن تخالف القوانين وتتسبب -لا قدّر الله- في عدوى الناس بالفيروس، ولا تعطي الشرطة أسبابا لتحرير المخالفات أو تعكير جو البهجة والفرحة".

وأوضحت معطيات وزارة الصحة أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ حورة، وعرعرة النقب، وجت، ورهط، ودبورية، وأم الفحم، وتل السبع، وعرعرة.

وكشفت المعطيات ارتفاعَ عدد المُصابين في عرعرة النقب بنسبة 25.9%، في الأيام الثلاثة الأخيرة، فيما شُفي 21 شخصا من أصل 34 كانوا قد أُصيبوا بالفيروس.

وذكرت أن جت سجّلت ارتفاعا في عدد المُصابين، تصل نسبته إلى 15.4%، فيما سجّلت رهط ارتفاعا وصلت نسبته إلى 12.2%.

وأوضحت أن نسبة الإصابات ارتفعت في حورة بمقدار 3%، فيما ارتفعت في دبورية بمقدار 3.2%، وبنسبة 1.3% في أم الفحم.

وفي المقابل، سجّلت غالبية البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات، أو استقرّت دون زيادة في أعداد المُصابين، وتماثل العديد من الأشخاص للشفاء، من الفيروس

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم الخميس، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 140

حورة: الإصابات 172، المتعافون 114

أم الفحم: الإصابات 81، المتعافون 78

رهط: الإصابات 92، المتعافون 59

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الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 38

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 30، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 34، المتعافون 21

عرعرة: من البلدات التي سجّلت أقل من 15 إصابة.

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 19

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 17

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13