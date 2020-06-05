شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض «الكمامات» في وسائل النقل العام والان نبدء بالتفاصيل
وقال شابس إن هذه المتطلبات تشكل جزءا من خطة الحكومة "لضمان اتخاذ كل الاحتياطات في الحافلات والقطارات والطائرات والعبارات" ، حيث تزيد بريطانيا من تلك الخدمات بينما تخفف من عملية الإغلاق المفروضة في البلاد هذا الشهر.
وأضاف شابس :"إن تغطية الوجه تساعد على حماية إخواننا الركاب. إنه شيء يمكننا القيام به لمساعدة بعضنا البعض".
وتنطبق هذه القاعدة في البداية على إنجلترا ، ولكن من المتوقع أن تحذو المناطق البريطانية الأخرى حذوها.
وقال مايك كاش ، رئيس نقابة النقل، إن استخدام أقنعة الوجه "طال انتظاره".
وقال كاش: "لكننا نخشى ألا يكون هذا الإعلان مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالسلامة، ولكن بسبب التخفيف المبكر للحظر، الذي يزيد أعداد الركاب ويجعل التباعد الاجتماعي في وسائل النقل أمراً مستحيلًا بشكل متزايد".
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