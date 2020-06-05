شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سياحة البرلمان عن فتح الكافيهات:لسنا فى معزل عن العالم والأمور تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بإعلان غرفة المنشآت السياحية عن اقتراب صدور قرار حكومى بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجارى بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين، موضحا أن مصر ليست فى معزل عن العالم، وأن العديد من الدول التى تُسجل أعدادا ضخمة فى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد فتحت الطريق أمام السياحة.

وقال النائب محمد عبده، فى تصريح لـ"الخليج 365": "سلامة الإنسان أهم من أى شيء، لكن فى نفس الوقت نحن نفعل ما تفعله الدول الأخرى، وفتح المقاهى والمطاعم وعودة السياحة ليست بدعة، وهناك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا فتحوا الطريق للسياحة والسوق المصرى لا يقل عنهم، وهم يفوقون مصر فى انتشار الفيروس".

وأكد الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أن ما يحدث فى مصر أمر بسيط وأن أرقام الإصابات الوفيات المتى يتم الإعلان عنها من جانب وزارة الصحة والسكان لا تُذكر مُقارنةً بالأرقام التى يتم الإعلان عنها فى دول أخرى، قائلا: "الأمور لازالت تحت السيطرة وليست خطيرة".

وكانت غرفة المنشآت السياحية قد أعلنت عن اقتراب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجاري، لكن بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.

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وطلبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.، بحيث تتم المعاينة للتأكد من صحة تنفيذ الطلوب.

وأكد غرفة المنشآت السياحية أنه كما سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية، وأهمها وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة.

كما شددت الغرفة، على ضرورة وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، مع وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، وكذا الالتزام بقياس درجة حرارة الرواد عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.

وشملت الضوابط ضرورة توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشآة، مع الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وتوفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية، ومنع التزاحم أمام دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.