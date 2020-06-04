كشف الحقوقي الأمريكي جورج كاتسيافكس، اليوم الخميس، عن مراسلته من قبل شخص مجهول عبر البريد، طلب منه الابتعاد عن ملف الزميل سليمان الريسوني وعدم المشاركة في الندوة الحقوقية اليوم.
وقال كاتسيافكس، في ندوة “اعتقال الصحفي سليمان الريسوني تحت المجهر الحقوقي”، إنه استغرب تلقيه مباشرة بعد الإعلان عن مشاركته في الندوة، بريداً مجهولاً يهدف إلى ثنيه عن المشاركة.
وأضاف أنه عندما سأله من المرسل، لم يرد، ما اعتبره أمراً غريباً.
وأشار إلى أن حرية الصحافة مهمة جدا، وأساسية للحقيقة، وعندما ينهج المغرب قمع الصحافيين والحريات تيضر نفسه بنفسه.
ووجه رسالة إلى الصحافيان سليمان الريسوني ومؤسس اخبار اليوم توفيق بوعشرين، ومعتقلي حراك الريف، قال فيها: “لن ننساكم وسنعنل على تحريركم”.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوقي أمريكي: تلقيت بريداً مجهولاً طلب مني الابتعاد عن ملف الريسوني وعدم المشاركة في ندوة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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