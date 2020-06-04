تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا في صلاح الدين

اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، الخميس، عن تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".