أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، عن ارتياحه لإطلاق الولايات المتحدة سراح المواطن الإيراني مجيد طاهري، وفقًا لروسيا اليوم.
وكتب ظريف على "تويتر"، أنه "لمن دواعي سرورنا أن الدكتور مجيد طاهري والسيد مايكل وايت سينضمان قريبا إلى ذويهما".
وأضاف: "تم لم شمل البروفيسور سيروس أصغري مع أسرته أمس الأربعاء... يمكن أنيحدث هذا لجميع السجناء".
وتابع: "باسم كافة الرهائن الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، أطالب بعودتهم إلى بلادهم".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الولايات المتحدة أفرجت عن الطبيب الإيراني مجيد طاهري بالتزامن مع إفراج إيران عن الأمريكي مايكل وايت".
وأشارت إلى أن "طاهري سجن في الولايات المتحدةلأسباب واهية".
وتناقلت وسائل الإعلام الغربية، أن طهران أفرجت عن العسكري الأمريكي مايكل وايت المحبوس في إيران منذ عام 2018، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ونشر معلومات سرية في الإنترنت.
وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن "إطلاق سراح وايت جاء ضمن صفقة تبادل شملت أيضا الباحث والأكاديمي الإيراني سيروس أصغري، الذي عاد إلى وطنه مؤخرا بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يعرب عن سعادته لتبادل المحتجزين بين طهران وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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