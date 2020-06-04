أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ مليونا و842101 حالة، بزيادة 14676عن إحصائها السابق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت هذه المراكز، أن عدد حالات الوفاة بسبب مرضكوفيد-19، زاد 827 حالة ليصبح 107029.
وأضافت أن هذه الحصيلة تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من يونيو، مقابل تقريرها السابق الذي صدر يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى المليون ونصف والوفياته 107029 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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