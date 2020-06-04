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حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى المليون ونصف والوفياته 107029

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس المستجد في البلاد، بلغ مليونا و842101 حالة، بزيادة 14676

عن إحصائها السابق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وذكرت هذه المراكز، أن عدد حالات الوفاة بسبب مرض

كوفيد-19، زاد 827 حالة ليصبح 107029.

 

وأضافت أن هذه الحصيلة تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من يونيو، مقابل تقريرها السابق الذي صدر يوم الأربعاء.

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