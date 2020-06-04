إيران تعلن استعدادها للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير الأقمار الصناعية

أعلن رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية مرتضى براري، عن التشاور التجاري مع الشركات الناشئة حول تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة، وفقًا لروسيا اليوم.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "بحضور 14 شخصا من الشباب المتخصصين في مجال الفضاء تبلورت الشركة الناشئة (Aquila)، في مجال منظومة

الأقمار الصناعية الصغيرة بنموذج تجاري جيد... هم الآن يتشاورون مع مختلف المستثمرين".

وتابع: "منظمة الفضاء الإيرانية على استعداد لأي نوع من التعاون مع مثل هذه الشركات الناشئة".