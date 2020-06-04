أعلن رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية مرتضى براري، عن التشاور التجاري مع الشركات الناشئة حول تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة، وفقًا لروسيا اليوم.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "بحضور 14 شخصا من الشباب المتخصصين في مجال الفضاء تبلورت الشركة الناشئة (Aquila)، في مجال منظومةالأقمار الصناعية الصغيرة بنموذج تجاري جيد... هم الآن يتشاورون مع مختلف المستثمرين".
وتابع: "منظمة الفضاء الإيرانية على استعداد لأي نوع من التعاون مع مثل هذه الشركات الناشئة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن استعدادها للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير الأقمار الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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