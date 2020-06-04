الملك محمد السادس يعزي أسرة “زروال”: كان مبدعا وأمتع الجماهير لسنوات

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان الراحل محمد بشار، المعروف بـ”زروال”، واصفيا إياه بالمبدع.

وقال الملك، في هذه البرقية، “تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة الفنان المرحوم محمد بشار، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وجاء في برقية التعزية :”وأما هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لا يسعنا إلا أن نعرب لكم، ومن خلالكم، لأسرتكم الفنية الكبيرة، ولكافة أقربائه وأصدقائه ومحبيه عن تعازينا الحارة ومواساتنا الخالصة، في رحيل هذا الفنان الشعبي المبدع الذي أمتع الجماهير لسنوات عديدة بأدائه الغنائي الكوميدي المتميز في إطار الثنائي “قشبال وزروال”، رفقة قريبه المرحوم، علي بشار، تغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه”.

وأضاف الملك “والله تعالى نسأل أن يعوضكم عن الفقيد المبرور جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يغدق عليه من فيض رحماته، ويجزيه أحسن الجزاء على ما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات”.

وتوفي الفنان الفكاهي المغربي، محمد بشار، الملقب بـ”بزروال”يوم الثلاثاء بمدينة سطات بعد معاناة مع المرض، واشتهر بشكيل ثنائي رفقة رفيقه “قشبال” الذي وافته المنية هو الآخر قبل سنتين.