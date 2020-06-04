شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 14,676 إصابة و 827 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:38 مساءً, 4 يونيو 2020 م المناطق _ واشنطن أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 14,676 إصابة و 827 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,842,101 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 107,029 حالة وفاة.

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