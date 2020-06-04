عدد طالبي العمل بالولايات المتحدة يتجاوز الـ42 مليونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز عدد العمال الأميركيين، الذين تم تسريحهم مؤقتًا على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، 42 مليوناً، مع انضمام 1.87 مليون شخص الأسبوع الماضي إلى طالبي إعانات البطالة، وفقا لوزارة العمل.

وكان عدد الطلبات الجديدة المقدمة في الأسبوع المنتهي في 30 أيار/ مايو أسوأ قليلاً من المتوقع ولكن أقل بنحو 249 ألفاً من الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات التسريح غير المسبوقة تتباطأ.

وقال المسؤول في مركز دراسات الميزانية وأولويات السياسات، جاريد برنستين، في تغريدة إن "هذا وغيره من المؤشرات لا توحي بأن سوق العمل يتحسن ولكن الآثار السيئة تتباطأ".

ارتفع معدل البطالة المؤمن عليها، الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة إلى 14.8% في الأسبوع المنتهي في 23 أيار/ مايو، مع 21.5 مليون شخص يتلقون إعانات.

Advertisements

ويشير ذلك إلى أن عددًا أقل من الأشخاص يعودون إلى العمل بعد أن أظهر تقرير الأسبوع الماضي انخفاض معدل الأشخاص الذين يتلقون إعانات، ربما تحت السماح للشركات بإعادة فتح أبوابها في بعض الولايات.

وتأتي البيانات الحكومية الأسبوعية قبل تقرير البطالة الشهري لوزارة العمل المقرر صدوره الجمعة، حيث يتوقع أن يسجل معدل البطالة المسجل ارتفاعا عن نيسان/ أبريل حين بلغ 14.7%.

وقال برنستين "من المرجح أن يكون معدل البطالة الوطنية بمستوى 20% أو أعلى من ذلك، أي ضعف المعدل في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة سنوات عدة".