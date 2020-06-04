إسبانيا تُقرّب موعد فتح الحدود مع فرنسا والبرتغال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، إعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال، اعتبارًا من 22 حزيران/ يونيو الجاري، بدلًا من الأول من يوليو/ تموز المُقبل، فيما أعربت السلطات الفرنسية عن موافقتها لإعادة فتح الحدود الداخلية في أوروبا بداية من 15 حزيران/ يونيو.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، إن مدريد ستعيد فتح حدودها مع فرنسا والبرتغال في 22 حزيران/ يونيو الجاري بدلًا من الأول من تموز المُقبل، وفقًا لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت ماروتو أن بلادها تعمل على استئناف النشاط السياحي في بعض المناطق بالبلاد خلال النصف الثاني من يونيو الجاري.

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وأغلقت إسبانيا حدودها مع فرنسا والبرتغال، منتصف آذار/ مارس الماضي، مع السماح فقط بدخول المواطنين العائدين والعمال وسائقي الشاحنات، في إطار مكافحتها لفيروس كورونا.

وقررت البرتغال إغلاق حدودها حتى 15 حزيران/ يونيو الجاري، على أن تظل مغلقة حتى قرار إسبانيا بإعادة فتح الحدود بين البلدين.

وحتى ظهر اليوم الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و591 ألفا، توفي منهم أكثر من 388 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و183 ألفا، بحسب موقع " worldometer".