مستجدات كورونا في دول عربية.. قرارات وأرقام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت دول عربيّة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وكذلك سجلت عدة وفيات، وأعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصد المغرب والبحرين حالتين، إضافةً إلى إصابات في قطر وسلطنة عمان.

وذكرت وزارة الصحة الكويتيّة في بيان، أنها سجّلت 6 وفيات، و562 إصابة بالفيروس. وأضافت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ما يزيد عن 29 ألفا، بينها 236 وفاة، و17 ألفا و223 حالة تعاف.

واستقبل اليمن، اليوم الخميس، ثالث شحنة مساعدات طبية أممية خلال أسبوع، لدعم القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا، فيما أفادت منظمة محلية بنزوح وتضرر مئات الأسر جراء أمطار وسيول جارفة في محافظة حضرموت.

(أ ب)

وقالت منظمة الصحة العالمية في اليمن، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "استقبلت شحنة تحتوي على 66 حزمة من معدات الوقاية الشخصية، إضافة إلى 25 جهاز تنفس اصطناعي" لمواجهة كورونا.

فيما قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الإثنين الماضي، 21 طنا من المساعدات الطبية، لمواجهة كورونا في اليمن. وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن إجمالًا 419 إصابة بالفيروس، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعاف.

وسجلت وزارة الصحة في البحرين، حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 21، مضيفةً أن محصلة الإصابات بلغت 12 ألفا و815، بينها 7 آلاف و410 حالات تعاف.

ورصدت وزارة الصحة في قطر، ألفًا و581 إصابة، وبيّنت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 63 ألفا و741، بينها 45 وفاة، و39 ألفا و468 حالة تعاف.

وأظهرت وزارة الصحة في السعوديّة أرقامًا غير مطمئنة، مع مؤشرات عدم التزام البعض بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، وهو ما أشارت إليه وزارة الصحة في مؤتمرها الصحافي أول من أمس، الثلاثاء، وحذّرت من ارتفاع الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء ارتفاعًا في أعداد الإصابات فاق للمرة الأولى منذ أسبوع حاجز 2000 حالة في اليوم، وسجلت ألفين و100 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي ما يزيد عن 91 ألف حالة، كذلك سجلت 2369 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي التعافي إلى ما يزيد عن 68 ألف حالة، كذلك تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجماليها 579 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، في بيان، تسجيل 778 إصابة، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و316، بينها 67 وفاة، و3 آلاف و451 حالة تعاف.

وأعلن الأردن، اليوم الخميس، رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

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وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي إن "موقفنا الآن معتدل الخطورة وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحًا بها".

وأضاف أنه "نعلن مرحلة مبشرة تنعكس إيجابيًا على فتح القطاعات، انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات".

كما قررت الحكومة فتح المواقع السياحية أمام السياحة المحلية، وفتح قطاع الفندقة والضيافة والسماح بالطيران الداخلي. لكن سيستمر إغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلات الطيران متوقفة.

وشهدت المملكة منذ 21 آذار/ مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرًا شاملًا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومنذ ذلك التاريخ أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

(أ ب)

وكانت السلطات سمحت مؤخرًا للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء. وسجل الأردن حتى اليوم 757 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات فقط بحسب الأرقام الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تشخيص إصابة أربعة أشخاص، بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب إن "المصابين الأربعة الجدد، من بين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي، وعادوا مؤخرًا للقطاع من الخارج. وأوضحت أن عدد المصابين بالفيروس في قطاع غزة، يبلغ حاليا 70 حالة، تعافى منهم 18، فيما يخضع 51 مصابا للعلاج".

وارتفع عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية (غزة والضفة بدون القدس)، إلى 464 حالة، بالإضافة إلى 179 إصابة، غير مؤكدة داخل مدينة القدس، حيث يمنع الاحتلال، الوزارة من العمل هناك.

وتجاوز حتى ظهر الخميس، عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و603 آلاف، توفي منهم نحو 388 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و191 ألفا، بحسب "وورلدميتير".