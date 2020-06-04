شكرا لقرائتكم خبر عن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
سجلت لبنان 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 42 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1306 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2199 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات إلى 28 حالة وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 731 حالة.
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