طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية بعد تناوله عقار الـ”كلوروكين”

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وأوضح الطبيب شون كونلي في تقرير تناول صحة الرئيس الأميركي: “أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية”، مضيفا أن ترامب “يواصل الخضوع بانتظام لفحوصات كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن”.
ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا في أوساط العلماء.
وأعرب الرئيس الأميركي في الأشهر الأخيرة عن تحمسه حيال فعالية هذا العقار، وقال في مارس: “أظن أنه قادر على تغيير المعطيات” لكنه أضاف “وربما لن يفعل ذلك”.
وفي تقريره المقتضب، أوضح كونلي أن ترامب (73 عاما) يزن 110 كيلوغرامات فيما طوله 1.90 مترا أما نبضات قلبه فهي 63 نبضة في الدقيقة.
وختم الطبيب قائلا إن “البيانات تشير إلى أن الرئيس لا يزال في صحة جيدة”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
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