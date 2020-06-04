"الدفاع اللبناني" يوصي بتمديد تدابير كورونا لشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الخميس، حكومة حسان دياب بتمديد حالة التعبئة العامة؛ لمواجهة فيروس كورونا إلى الخامس من يوليو/تموز المقبل.

ووفق الوكالة اللبنانية الرسمية، وافق المجلس على الإبقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة.

وطالب وسائل الإعلام بالاستمرار في الحملات التوعوية للحد من فيروس كورونا.

ودعا الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

بدوره، قال رئيس الحكومة حسان دياب "إن الخطر ما زال داهما والتدابير والإجراءات ما زالت ملحة".

وشدد وزير الصحة الدكتور حمد حسن على "ضرورة الالتزام بفترة الحجر خصوصا للوافدين من الخارج".

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وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1256 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 27 حالة.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في منتصف مارس/آذار الماضي حالة التعبئة العامة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشملت إجراءات التعبئة العامة فرض إغلاق تام على الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأساسية منها، مثل المخابز، وغلق المنافذ الحدودية برا وبحر وجوا، وفرض حظر تجول جزئي.

لكن هذه الإجراءات لم تمنع خروج احتجاجات وقطع للطرقات في أنحاء لبنان، إثر الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي.

ومطلع الشهر الماضي، بدأت الحكومة اللبنانية في تخفيف بعض القيود، حيث سمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30% فقط من طاقتها الاستيعابية.