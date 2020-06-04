الهند وأستراليا تتفقان على تبادل استخدام القواعد العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت الهند وأستراليا، الخميس، اتفاقا على استخدام القواعد العسكرية في كل منهما الأخرى. جاء توقيع اتفاق الدعم اللوجيستي المتبادل خلال قمة افتراضية بين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونظيره الأسترالي سكوت موريسون. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الاتفاق سيمهد الطريق لمزيد من التبادل العسكري والتدريبات في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وهناك اتفاق مشابه بين الهند والولايات المتحدة يُعتبر جزءا من تعاون عسكري أوسع نطاقا يهدف لتحقيق التوازن أمام نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتنامي في المنطقة.

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