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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هونج كونج تقر قانونا يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أقرّت هونج كونج، الخميس، قانونا يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني.
خطوة صوّت عليها برلمان هونج كونج، بتأييد 41 نائبا، فيما عارضه نائب واحد.
لكن الكتلة المدافعة عن الديمقراطية في البرلمان رفضت التصويت وهتفت بشعارات منددة به.
وصاحب التصويت على القانون، احتجاجات تدخل فيها رجال الأمن، بعدما ألقى نائبان مطالبان بالديمقراطية سائلا كريه الرائحة.
وهرع المشرعان إيدي تشو وراي تشان إلى مقدمة القاعة أثناء نقاش بشأن مشروع القانون وألقيا السائل كريه الرائحة بينما اشتبك الحراس معهما.
وبموجب القانون، يعاقب كل من يزدري النشيد الوطني بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام مع دفع غرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار هونج كونج (6450 دولارا أمريكيا) أو إحدى العقوبتين.
كما ينص على أنه يتعين على "جميع الأفراد والمؤسسات" احترام النشيد الوطني وعزفه وترديده "في المناسبات الملائمة".
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