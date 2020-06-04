وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق بفيروس كورونا

توفي وزير الصحة اليمني الأسبق، رئيس المجلس العلمي للباطنة، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
والدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة
وقال مصدر طبي، إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروسكورونا المستجد.
ويحمل ناشر شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء.
ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 26 طبيبا في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد، وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.
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