وزير النقل يلغي مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي بالوزارة

اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن الغاء مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي بالوزارة، فيما اشارت الى انه تم حصرها بسلطة الطيران المدني.

وقال وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم إلغاء مكاتب إصدار هويات تصريح دخول مطار بغداد الدولي الكائنين في مقر الوزارة ومكتب الخطوط الجوية العراقية لتكون سلطة الطيران المدني مسؤولة عن إصدار الهويات حصرًا".

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واضاف ان "ذلك جاء تماشيا مع قانون منظمة الطيران الدولي إيكاو ( ICAO ) ان خدمة إصدار هويات تصريح الدخول للمطارات الدولية ضمن اختصاص سلطة الطيران المدني وسياق عملهم"، موضحاً ان "مهام السلطة تعمل على الجوانب التنظيمية من حيث إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات".

وشدد على "إلغاء وغلق مكاتب إصدار الهويات الخاصة بتصريح دخول مطار بغداد الدولي في مقر وزارة النقل ومقر الخطوط الجوية العراقية اعتبارًا من هذا اليوم".