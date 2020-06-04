متحدثة البيت الأبيض: وزير الدفاع مارك إسبر لا يزال في منصبه

أكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، كايلي ماكيناني، يوم الأربعاء، إن وزير الدفاع مارك إسبر لا يزال في منصبه.

وقالت ماكيناني خلال مؤتمر صحفي: حتى الآن، لا يزال الوزير إسبر في منصبه، وإذا فقد الرئيس ثقته، فسوف نعلم جميعا ذلك في المستقبل .

ورفضت ماكناني، التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات,موضحة أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

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وانتشرت تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إقالة إسبر بسبب التعليقات على الاحتجاجات الحالية على مستوى البلاد.

جديرا بالذكر كان وزير الدفاع الأمريكي، قد أكد في مؤتمر صحفي، بأنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.