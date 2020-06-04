شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. البرازيل تسجل رقما قياسيا لوفيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي. وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و28 ألفا و633 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفا و548والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و16.

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