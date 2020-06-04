شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يهز جنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.5 درجة وقع يوم الأربعاء في صحراء ولاية كاليفورنيا على بعد قرابة 241 كيلومترا شمال شرقي لوس أنجليس. ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو خسائر بشرية بسبب الزلزال الذي وقع في منطقة منخفضة الكثافة السكانية.

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