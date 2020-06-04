شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المستشفيات الخاصة بالالتزام بتكلفة علاج مصابي كورونا المحددة من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، أهمية قرار وزارة الصحة بتحديد تكلفة علاج مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة، والذى جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع سقف لتكلفة علاج وعزل المصابين بكورونا بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن ذلك سيمنع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه من قبل هذه المستشفيات، خاصة بعد وجود شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمة العلاجية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.

وقال النائب أشرف رحيم، ل"الخليج 365"، إن تكاتف كل المؤسسات مع الدولة فى هذه الظروف الصعبة أمر واجب وضرورى على الجميع حتى تنجح مصر فى عبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مضيفا أن تقديم المستشفيات الخاصة الخدمة العلاجية لمصابى كورونا بأسعار مناسبة يساهم فى تخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

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وطالب رحيم، المستشفيات الخاصة بالالتزام بالتسعيرة التى حددتها وزارة الصحة لعلاج مصابى كورونا سواء بالنسبة للمسحات أو العزل أو غيرها، كما دعا إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة بمتابعة ومراقبة مدى التزام المستشفيات بتنفيذ القرار.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن التسعيرة الجديدة لعلاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية على أن تبدأ إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية فى الإشراف على تطبيق التسعيرة الجديدة مع موافاة الوزارة بالأعداد التى دخلت للمستشفيات يوميًا، موضحة أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات الخاصة لعلاج مرضى كورونا والتى لا تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة بتلك المستشفيات وهو ما تطلب وضع تسعيرة محددة تلتزم بها المستشفيات الخاصة وقالت وزارة الصحة والسكان إن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلى تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه كما أن وتكلفة اليوم للمريض فى الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعى تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى تتراوح ما بين 5000 إلى 7000جنيه.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تتراوح الأسعار المشار إليها طبقا لتصنيف المستشفى وتشمل جميع بنود التكلفة متضمنة الإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين.