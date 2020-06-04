شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الإعلان عن عودة الصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استعرضت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” في جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

وأشار سعد إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، وجهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.

وأوضح أنه تم أيضا عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، واستعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.