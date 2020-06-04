شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب 33 شركة صينية متهمة بالتجسس على «الإيغور» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن قيودا جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية أعلنت عنها الشهر الماضي سيبدأ سريانها في الخامس من يونيو.

وأضافت الوزارة تلك الشركات والمؤسسات إلى قائمة سوداء اقتصادية متهمة إياها بمساعدة الصين في التجسس على أقلية الإيغور المسلمة في اقليم شينجيانغ أو بسبب روابط مزعومة بأسلحة للتدمير الشامل والجيش الصيني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي إنها تستنكر وتعارض بقوة العقوبات الأمريكية بشأن شينجيانغ قائلة إنه شأن داخلي محض للصين.

وستقيد العقوبات مبيعات السلع الأمريكية إلى الشركات والمؤسسات الواردة في القائمة السوداء وأيضا بعض المواد المصنعة في الخارج بمحتوى أو تكنولوجيا أمريكية.