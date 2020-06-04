وفقا لإجراءات احترازية.. وزيرة التضامن تعلن فتح الحضانات بعد أسبوعين

كتب: ضياء السقا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح الحضانات المرخصة بعد أسبوعين، في حال إيجاد وتنفيذ السبل الاحترازية الوقائية اللازمة، مؤكدة أنه في حال ساءت الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد فسيتم تأجيل القرار.

وقالت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر، إن مصر تنظر لتجارب الدول الأخرى في عودة الأنشطة وفقا للإجراءات الاحترازية.

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وأشارت وزيرة التضامن، إلى إن مصر لديها ما يقرب من 18 ألف حضانة، مضيفة: "نحن بصدد إنشاء حضانات أخرى وترميم الموجودة المرخصة، حيث جرى الحصول على موافقة لافتتاح 1500 حضانة جديدة".