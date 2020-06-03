الحالات النشطة تتراجع.. 850 فقط فقط هم المصابون بكورونا في المغرب

سجل المغرب اليوم، أدنى عدد للحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ ما يقارب الشهرين.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن نزول الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم إلى 850 حالة، لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات الخاصة ببروتوكول التصدي لفيروس كورونا المستجد.
العدد المسجل اليوم الأربعاء للحالات النشيطة، يعد الأدنى منذ 4 من شهر أبريل الماضي، فيما يعد أعلى رقم سجله المغرب للحالات النشيطة، في 10 من شهر ماي الماضي، حيث وصلت إلى 3321 حالة.
وفي ذات السياق، أوضحت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد، وصل وطنيا إلى 0,75، وهو المعدل الذي يختلف من جهة إلى أخرى.
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