أمر ملكي لتكثيف تشخيص كورونا في المقاولات

أمر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19.

وجاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن الأمر الملكي جاء بعد استئناف عدد من المقاولات الاقتصادية لأنشطتها. ويأتي الأمر الأخير، بعد أيام من الدعوة للمقاولات للعودة للاشتغال، بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.