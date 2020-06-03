أمر ملكي لتكثيف تشخيص كورونا في المقاولات

أمر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19.
وجاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن الأمر الملكي جاء بعد استئناف عدد من المقاولات الاقتصادية لأنشطتها. ويأتي الأمر الأخير، بعد أيام من الدعوة للمقاولات للعودة للاشتغال، بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
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