اخبار العالم

أمر ملكي لتكثيف تشخيص كورونا في المقاولات

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

Advertisements

أمر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19.

وجاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن الأمر الملكي جاء بعد استئناف عدد من المقاولات الاقتصادية لأنشطتها. ويأتي الأمر الأخير، بعد أيام من الدعوة للمقاولات للعودة للاشتغال، بعد التوقف بسبب جائحة فيروس المستجد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي لتكثيف تشخيص كورونا في المقاولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا