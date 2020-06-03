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في إسبانيا .. تسجيل وفاة واحدة و219 إصابة مؤكدة في ظرف 24 ساعة

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alyaoum24 0 تبليغ

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قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء إن أودى بحياة شخص واحد خلال 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى 27 ألف و 128 حالة بينما سجل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زيادة ب 219 حالة في ظرف 24 ساعة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 240 ألف و326 حالة . وأكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالوباء الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية سجل زيادة ب 221 حالة خلال سبعة أيام ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تخضع للعلاج إلى 124 ألف و 13 حالة بينما يوجد 11 ألف و 415 من المرضى بأقسام العناية المركزة بزيادة 10 حالات عن أمس الثلاثاء .

ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر إلى غاية 7 يونيو.

وانتقل حوالي 70 في المائة من الإسبان ( 32 مليون نسمة ) الاثنين الماضي إلى المرحلة الثانية من مخطط رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ 14 مارس الماضي بينما سيبقى 15 مليون آخرين في إطار المرحلة الأولى .

وبخصوص ال 45 ألف نسمة من سكان جزر فورمينتيرا ( جزر البليار ) وغراسيوسا وغوميرا وإل هييرو ( أرخبيل الكناري ) فدخلوا خلال نفس اليوم المرحلة الثالثة من مخطط التخفيف التدريجي للقيود المفروضة الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر يونيو .

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ويتضمن مخطط رفع الاحتواء الشامل والعزل التام الذي انطلق منذ 4 ماي أربعة مراحل يتم تنفيذها بمستويات مختلفة ومتفاوتة في كل جهة على حدة وذلك اعتمادا على تطور الوضع الوبائي .

وصادقت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على طلب تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة على التوالي لأسبوعين إضافيين حتى 21 يونيو وذلك من أجل دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقد تم تقديم هذا المقترح اليوم الأربعاء إلى مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) من أجل المصادقة .

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